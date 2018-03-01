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На Київщині "махінатори" вимагали понад 1 млн грн хабара за землю померлих

Київ • УНН

 • 9522 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. У Київській області затримано двох землевпорядників, які вимагали 1,3 млн грн хабара за сприяння в оренді 300 га землі, що належала померлим особам. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.

"Затримані у порядку ст. 208 (затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України - голова Поліської районної державної адміністрації Київської області та його заступник, а також державний кадастровий реєстратор в Іванківському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області. Фігуранти вимагали та отримали від голови правління однієї з місцевих громадських організацій хабар у розмірі 1,3 млн грн, за сприяння у передачі в оренду земельних ділянок площею близько 300 га, розташованих в межах Поліського району Київської області", - йдеться у повідомленні А.Лисенка.

Як зазначається, вказані земельні ділянки (паї), належать або власникам, які офіційно померли та/або не мають спадкоємців, або особам, місцезнаходження яких наразі невідоме.

Затримання відбулося спільно з оперативними працівниками Управління захисту економіки в Київській області. На даний час завершені обшуки, проведені у Поліській районній державній адміністрації та у сільських радах району - Володарській, Рагівській, Шкневській, Зеленополянській. Виконуються також інші першочергові слідчі дії.

Затриманим готуються повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 (отримання неправомірної винагороди) Кримінального кодексу України, та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, прокуратура оскаржує стягнення 25 млн грн з ВАТ "ХК Краян".

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