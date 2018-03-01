В Киевской области "махинаторы" требовали более 1 млн грн за землю умерших
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В Киевской области задержали двух землеустроителей, которые требовали 1,3 млн грн взятки за содействие в аренде 300 га земли, принадлежавшей умершим лицам. Об этом на своей странице в Facebook сообщил прес-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.
"Задержаны в порядке ст. 208 (задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины - председатель Полесской районной государственной администрации Киевской области и его заместитель, а также государственный кадастровый регистратор в Иванковском районе Главного управления Госгеокадастра в Киевской области. Фигуранты требовали и получили от председателя правления одной из местных общественных организаций взятку в размере 1,3 млн грн, за содействие в передаче в аренду земельных участков площадью около 300 га, расположенных в пределах Полесского района Киевской области", - говорится в сообщении А.Лысенко.
Как отмечается, указанные земельные участки (паи), принадлежащие либо собственникам, которые официально умерли и/или не имеют наследников, или лицам, местонахождение которых на данный момент неизвестно.
Задержание произошло совместно с оперативными сотрудниками Управления защиты экономики в Киевской области. В настоящее время завершены обыски, проведенные в Полесской районной государственной администрации и в сельских советах района - Володарский, Раговский, Шкневский, Зеленополянский. Выполняются также другие первоочередные следственные действия.
Задержанным готовятся сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение неправомерного вознаграждения) Уголовного кодекса Украины, и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, прокуратура оспаривает взыскание 25 млн грн с ПАО "ХК Краян".