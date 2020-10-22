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На Херсонщині за добу виявили 105 нових випадків COVID-19

На Херсонщині за добу виявили 105 нових випадків COVID-19

Київ • УНН

 • 11626 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. На Херсонщині за останню добу проведено понад 2,3 тис. досліджень на виявлення коронавірусу, з яких зафіксовано 105 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Про це у Facebook написав голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає УНН.

"За останню добу проведено 1262 ПЛР-дослідження та 1126 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу. Зафіксовано 105 нових лабораторно підтверджених випадків на COVID-19, з яких 9 дітей та 5 медичних працівників", - написав він.

Гусєв повідомив, що стан хворих задовільний: "99 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів зі станом середньої важкості госпіталізовано 6 осіб".

Попри це, за добу померло дві людини: жінка 75 років з Херсону - померла від інфаркту міокарда та мала позитивний тест на COVID-19 при госпіталізації, а також чоловік 66 років, житель Голопристанського району, який мав захворювання на пневмонію та COVID-19.

Також в області зафіксовано 59 нових одужань за добу.

"Тож наразі в області 2 844 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. З них:
- 1 238 людей побороли недуг;
- 1 546 інфікованих COVID-19;
- 60 людей померли", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що голова Херсонської ОДА Гусєв пішов на самоізоляцію.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 315 826 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 5 927 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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