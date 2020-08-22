На Харківщині розікрали зерно з держрезерву на понад 2,4 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. На Харківщині викрили організовану злочинну групу, яка розкрадала зерно зі сховищ Державного агентства резерву України. Про це повідомляє прессцентр Служби безпеки України, передає УНН.
“Оперативники СБУ встановили, що до складу злочинної групи входили троє посадовців однієї з державних хлібних баз Харківської області. За даними слідства, протягом 2018-2019 років директор підприємства, начальник елеватора та керівник охорони незаконно заволоділи та реалізували майже 250 тонн соняшника та пшениці на загальну суму понад 2,4 мільйона гривень”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що судово-економічна експертиза підтвердила нестачу зерна і завдані державі збитки.
“Наразі всім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна”, — додали в СБУ.
Як повідомляв УНН, у Одеській області СБУ завадила привласненню майна “Дитячого спеціалізованого клінічного санаторію “Хаджибей” на понад 50 млн грн.