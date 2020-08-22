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На Харківщині розікрали зерно з держрезерву на понад 2,4 млн гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. На Харківщині викрили організовану злочинну групу, яка розкрадала зерно зі сховищ Державного агентства резерву України. Про це повідомляє прессцентр Служби безпеки України, передає УНН.

На Харківщині розікрали зерно з держрезерву на понад 2,4 млн гривень

“Оперативники СБУ встановили, що до складу злочинної групи входили троє посадовців однієї з державних хлібних баз Харківської області. За даними слідства, протягом 2018-2019 років директор підприємства, начальник елеватора та керівник охорони незаконно заволоділи та реалізували майже 250 тонн соняшника та пшениці на загальну суму понад 2,4 мільйона гривень”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що судово-економічна експертиза підтвердила нестачу зерна і завдані державі збитки.

“Наразі всім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна”, — додали в СБУ.

Як повідомляв УНН, у Одеській області СБУ завадила привласненню майна “Дитячого спеціалізованого клінічного санаторію “Хаджибей” на понад 50 млн грн.

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