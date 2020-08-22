На Харьковщине разворовали зерно из госрезерва на более 2,4 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В Харьковской области разоблачили организованную преступную группу, которая разворовывала зерно из хранилищ Государственного агентства резерва Украины. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.
“Оперативники СБУ установили, что в состав преступной группы входили трое должностных лиц одной из государственных хлебных баз Харьковской области. По данным следствия, в течение 2018-2019 годов директор предприятия, начальник элеватора и руководитель охраны незаконно завладели и реализовали почти 250 тонн подсолнечника и пшеницы на общую сумму более 2,4 миллиона гривен”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что судебно-экономическая экспертиза подтвердила нехватку зерна и нанесенный государству ущерб.
“Сейчас всем участникам преступной группы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.190 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества”, — добавили в СБУ.
Как сообщал УНН, в Одесской области СБУ помешала присвоению имущества “Детского специализированного клинического санатория “Хаджибей” на более 50 млн грн.