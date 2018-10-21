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На Харківщині на двох грибників впало дерево: один з них загинув

На Харківщині на двох грибників впало дерево: один з них загинув

Київ • УНН

 • 10473 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Вчора під час збирання грибів в Харківській області на двох чоловіків впало дерево – один грибник загинув. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає УНН.

"20 жовтня о 16.52 до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги з лісу, який розташований поблизу селища Стариця Вовчанського району, були доставлені двоє братів, 23 та 30-річні мешканці міста Вовчанськ. Не приходячи до тями 23-річний хлопець помер в лікарні", - зазначили у відомстві.

При цьому у відомстві додали, що за попередніми даними, на хлопців у лісі під час збирання грибів впало дерево. Наразі слідчі з'ясовують всі обставини події і вирішують питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

Нагадаємо, 5 жовтня через смертельне травмування жінки гілкою дерева, яка впала у результаті обрізки дерев у смт Михайлівка на Запоріжжі, відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, у Львівській області під час негоди з дерева відламалася гілка та смертельно травмувала чоловіка.

Українські Національні Новини

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