На дорозі під Черніговом загорілася БМП
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. На автодорозі у Чернігівській області загорілася бойова машина піхоти однієї з військових частин Міністерства оборони України. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.
"На автодорозі "Чернігів - Славутич" Чернігівського району о 19:37 5 вересня сталася пожежа БМП-1КШ, який належить в/ч 1815 МО України. Вогнем пошкоджено моторний відсік та обладнання зв'язку", - повідомили в департаменті.
Збитки та причина пожежі встановлюються.
Нагадаємо, у травні легковик врізався у припарковану вантажівку в Києві, загинули двоє військових.