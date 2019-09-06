На дороге под Черниговом загорелась БМП
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. На автодороге в Черниговской области загорелась боевая машина пехоты одной из воинских частей Министерства обороны Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
"На автодороге "Чернигов - Славутич" Черниговского района в 19:37 5 сентября произошел пожар БМП-1КШ, принадлежащий в/ч 1815 МО Украины. Огнем поврежден моторный отсек и оборудование связи", - сообщили в департаменте.
Убытки и причина пожара устанавливаются.
Напомним, в мае легковушка врезалась в припаркованный грузовик в Киеве, погибли двое военных.