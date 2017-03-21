На Донеччині виявлено звалище ртутних ламп

“Зараз подзвонили дачники і сказали, що поруч з їх дачами (територія Костянтинівки у ставка Шанхай по дорозі на Бахмут) вивалено цілий самоскид ртутних ламп. Подзвонив в поліцію. Виявляються, вони про це знають ще з січня і мовчать. Екоінспекція не встигає, тому що величезна територія і тільки завтра зможуть підключитися. МНС киває на екоінспекцію і не хоче визнати це надзвичайною ситуацією.

Багато ламп вже розбиті, вітром і дощем їх розкидає по посадці — ближче до струмка, який впадає в одне з найулюбленіших городянами місць відпочинку — Шанхайський ставок. Це дуже агресивні і токсичні відходи”, — повідомив місцевий журналіст В.Березін.

Як повідомляв УНН, в Україні відсутня система збору небезпечних відходів від населення.

При цьому, в країні накопичено щонайменше 12 млн тонн небезпечних відходів, на утилізацію яких влада вже четвертий рік поспіль не виділяє коштів.

Як раніше повідомляв УНН, міністр екології Остап Семерак переклав відповідальність за хаотичну ситуацію у сфері поводження з небезпечними відходами на виробників.