В Донецкой области обнаружено свалку ртутных ламп

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 57592 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 109649 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 125034 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 184285 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 134186 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127172 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119094 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106637 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107652 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103952 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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В Донецкой области обнаружено свалку ртутных ламп

В Донецкой области обнаружено свалку ртутных ламп

Киев  •  УНН

 • 8845 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Вблизи Константиновки Донецкой области обнаружили большое количество выброшенных в посадку ртутных ламп, часть из которых уже разбита, передает УНН со ссылкой на местные СМИ.

"Сейчас позвонили дачники и сказали, что рядом с их дачами (территория Константиновки у пруда Шанхай по дороге на Бахмут) вывалены целый самосвал ртутных ламп. Позвонил в полицию. Оказывается, они об этом знают еще с января и молчат. Экоинспекция не успевает, потому что огромная территория и только завтра смогут подключиться. МЧС кивает на экоинспекцию и не хочет признать это чрезвычайной ситуацией.

Многие лампы уже разбиты, ветром и дождем их разбрасывает по посадке - ближе к ручью, который впадает в одно из самых любимых горожанами мест отдыха - Шанхайский ставок. Это очень агрессивные и токсичные отходы", - сообщил местный журналист В.Березин.

Как сообщал УНН, в Украине отсутствует система сбора опасных отходов от населения.

При этом, в стране накоплено не менее 12 млн тонн опасных отходов, на утилизацию которых власть уже четвертый год подряд не выделяет средств.

Как ранее сообщал УНН министр экологии Остап Семерак переложил ответственность за хаотичную ситуацию в сфере обращения с опасными отходами на производителей.

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