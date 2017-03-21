В Донецкой области обнаружено свалку ртутных ламп

"Сейчас позвонили дачники и сказали, что рядом с их дачами (территория Константиновки у пруда Шанхай по дороге на Бахмут) вывалены целый самосвал ртутных ламп. Позвонил в полицию. Оказывается, они об этом знают еще с января и молчат. Экоинспекция не успевает, потому что огромная территория и только завтра смогут подключиться. МЧС кивает на экоинспекцию и не хочет признать это чрезвычайной ситуацией.

Многие лампы уже разбиты, ветром и дождем их разбрасывает по посадке - ближе к ручью, который впадает в одно из самых любимых горожанами мест отдыха - Шанхайский ставок. Это очень агрессивные и токсичные отходы", - сообщил местный журналист В.Березин.

Как сообщал УНН, в Украине отсутствует система сбора опасных отходов от населения.

При этом, в стране накоплено не менее 12 млн тонн опасных отходов, на утилизацию которых власть уже четвертый год подряд не выделяет средств.

Как ранее сообщал УНН министр экологии Остап Семерак переложил ответственность за хаотичную ситуацию в сфере обращения с опасными отходами на производителей.