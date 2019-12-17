На Донбас з РФ завезли три тонни палива та бронетехніку - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Від початку грудня на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей завезли три тонни паливно-мастильних матеріалів, а минулого тижня перемістили колону бронетехніки та артилерійського озброєння. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Максим Праута з посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони, передає УНН.
"Керівництво РФ, попри заяви про нібито підтримку мирних ініціатив України, нарощує матеріально-технічне забезпечення окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. З початку грудня через неконтрольовану ділянку кордону залізничним транспортом туди доставлено близько трьох тисяч тонн пально-мастильних матеріалів. Також минулого тижня з РФ приховано переміщено колону військової техніки: бронетехніки, артилерійського озброєння та вантажної автомобільної техніки з особовим складом і матеріально-технічними засобами військового призначення", - сказав Максим Праута.
Він повідомив, що командування ЗС РФ продовжує використовувати тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях як випробувальний полігон.
"На озброєння з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК продовжують надходити експериментальні зразки зброї та спорядження російського виробництва для дослідної експлуатації в бойових умовах", - підсумував речник Міноборони.
Нагадаємо, частина бойовиків на Донбасі ухиляється від отримання російського громадянства.