На Буковині зафіксували 525 нових випадків коронавірусу

Деталі

Так, загалом на Буковині зафіксовано 94 546 випадків хвороби. За останню добу 201 людина одужала, 83 693 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померли 2 139 людини. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 1809 ПЛР-дослідження та 970 експрес-тестів.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 529 913 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 58 331 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.