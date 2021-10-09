На Буковине зафиксировали 525 новых случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В Черновицкой области за 9 октября зафиксировали 525 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровела 201 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 94 546 случаев болезни. За последние сутки 201 человек выздоровел, 83693 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерли 2139 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1809 ПЦР-исследования и 970 экспресс-тестов.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 529 913 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 58 331 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.