На Буковині поліція викрила трьох іноземців-нелегалів

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Чоловіки, які представилися громадянами Бангладешу, розповіли, що намагалися через Україну потрапити до Євросоюзу. За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження та передали порушників співробітникам прикордонної служби. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію області.

В ніч з 20 на 21 грудня під час патрулювання території селища Берегомет група реагування патрульної поліції Вижницького відділення поліції помітила у прикордонній зоні трьох іноземців. Чоловіки не спілкувалися українською мовою та не мали жодних документів, які б посвідчували особу.

Для встановлення осіб і мети їх перебування на території України, на Вижниччину виїхали співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Чернівецькій області. Іноземці пояснили поліцейським, що приїхали з Бангладешу і їм 17, 19 і 34 роки. Співробітники поліції також з’ясували, що правопорушники намагалися потрапити через Україну до однієї з країн Євросоюзу.

Поліцейські повідомили про нелегалів Чернівецький прикордонний загін і міграційну службу для з’ясування законності перебування іноземців на території України.

За фактом виявлення нелегалів слідчі Вижницького відділення поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють особу, яка займалася організацією незаконного переправлення іноземних громадян через державний кордон України до Євросоюзу. За такі дії організатору загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті депутат незаконно переправляв нелегальних мігрантів до ЄС.

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