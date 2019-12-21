На Буковині поліція викрила трьох іноземців-нелегалів

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Чоловіки, які представилися громадянами Бангладешу, розповіли, що намагалися через Україну потрапити до Євросоюзу. За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження та передали порушників співробітникам прикордонної служби. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію області.