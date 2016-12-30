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МЗС РФ: усього США змушені покинути 96 росіян

МЗС РФ: усього США змушені покинути 96 росіян

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Загальна кількість дипломатів і членів їх сімей, які повинні будуть покинути США, становить 96 осіб. Про це повідомила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Йдеться не лише про дипломатів, а й про членів їхніх сімей. Це 96 осіб, включаючи дітей шкільного та дошкільного віку", - сказала вона.

Серед російських дипломатів, які були оголошені США персонами нон грата, є ті, які прибули в країну лише два місяці тому, повідомила М.Захарова.

"Згідно з тими даними, які послужили основою для прийняття (рішення) адміністрацією (США) - це дані спецслужб, що російські дипломати нібито брали участь в якійсь роботі зі зриву проведення виборів президента США. Як дати називаються 2015 рік і весна 2016 року. Я хотіла б відзначити, що в список дипломатів і співробітників дипломатичних відомств на території США (які оголошені персонами нон грата) потрапили люди, які працюють в Америці буквально два місяці", - підкреслила вона.

"Яким чином вони могли бути задіяні технологічно в підриві американських виборів, про що говорять спецслужби, вказуючи як дати весну 2016 року, взагалі незрозуміло", - додала М.Захарова.

29 грудня в рамках нових санкцій відносно РФ держдепартамент США оголосив персонами нон грата 35 російських дипломатів, яким запропоновано покинути США протягом 72 годин - до кінця дня 1 січня.

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