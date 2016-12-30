МИД РФ: всего США вынуждены покинуть 96 россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Общее количество дипломатов и членов их семей, которые должны будут покинуть США, составляет 96 человек. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Речь идет не только о дипломатах, но и о членах их семей. Это 96 человек, включая детей школьного и дошкольного возраста", - сказала она.
Среди российских дипломатов, которые были объявлены США персонами нон грата, есть те, которые прибыли в страну лишь два месяца назад, сообщила М.Захарова.
"Согласно тем данным, которые послужили основой для принятия (решения) администрацией (США) - это данные спецслужб, что российские дипломаты якобы участвовали в какой-то работе по срыву проведения выборов президента США. Как даты называются 2015 г. и весна 2016 года. Я хотела бы отметить, что в список дипломатов и сотрудников дипломатических ведомств на территории США (которые объявлены персонами нон грата) попали люди, которые работают в Америке буквально два месяца", - подчеркнула она.
"Каким образом они могли быть задействованы технологически в подрыве американских выборов, о чем говорят спецслужбы, указывая как дату весну 2016 года, вообще непонятно", - добавила М.Захарова.
29 декабря в рамках новых санкций в отношении РФ госдепартамент США объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов, которым предписано покинуть США в течение 72 часов - до конца дня 1 января.