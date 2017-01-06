МЗС РФ: переговорів у "нормандському" форматі на початку року не планується

"Поки йде інтенсивна телефонна робота по лінії помічників президентів. Вони там весь час обмінюються якимись проектами, "дорожніми картами". Ми за цим уважно стежимо, частково беремо участь. Але якихось конкретних дат зустрічей поки немає", - сказав Г.Карасін, відповідаючи на питання, чи заплановані на початок року переговори в "нормандському" форматі на рівні міністрів.

Нагадаємо, на зустрічі лідерів "нормандської четвірки" - Ангели Меркель, Володимира Путіна, Петра Порошенка і Франсуа Олланда - 19 жовтня в Берліні було прийнято рішення до кінця листопада 2016 року розробити "дорожню карту" щодо виконання Мінських угод, де були б детально розписані дії сторін, їх послідовність і тимчасові рамки. Однак під час останньої зустрічі глави МЗС "нормандської четвірки" в Мінську 29 листопада так і не змогли погодити даний документ.