МИД РФ: переговоров в "нормандском" формате в начале года не планируется
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Переговоров в "нормандском" формате по Украине (Германия, РФ, Украина, Франция) на уровне министров иностранных дел в начале года не планируется. Об этом заявил РИА "Новости" статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, передает УНН.
"Пока идет интенсивная телефонная работа по линии помощников президентов. Они там все время обмениваются какими-то проектами, "дорожными картами". Мы за этим внимательно следим, частично участвуем. Но каких-то конкретных дат встреч пока нет", - сказал Г.Карасин, отвечая на вопрос, запланированы ли на начало года переговоры в "нормандском" формате на уровне министров.
Напомним, на встрече лидеров "нормандской четверки" - Ангелы Меркель, Владимира Путина, Петра Порошенко и Франсуа Олланда - 19 октября в Берлине было принято решение до конца ноября 2016 г. разработать "дорожную карту" по выполнению Минских соглашений, где были бы детально расписаны действия сторон, их последовательность и временные рамки. Однако во время последней встречи главы МИД "нормандской четверки" в Минске 29 ноября так и не смогли согласовать данный документ.