МЗС Німеччини викликало дипломата КНДР за підтримку війни в Україні
Київ • УНН
Німеччина викликала дипломата КНДР через повідомлення про відправку північнокорейських солдатів до росії для участі у війні в Україні. У МЗС ФРН вважають, що це європейському мирному порядку.
Міністерство закордонних справ Німеччини викликало тимчасового повіреного у справах Північної Кореї в Берліні на тлі повідомлень про передбачуване відправлення солдатів КНДР до росії для їхнього перекидання в Україну.
Якщо Північна Корея підтримає російську агресивну війну в Україні своїми військами, це буде грубим порушенням міжнародного права
У МЗС ФРН також підкреслили, що підтримка Північною Кореєю російської загарбницької війни "безпосередньо загрожує безпеці Німеччини та європейському мирному порядку".
Реакція світу
Представник Єврокомісії висловив занепокоєння щодо можливої відправки північнокорейських солдатів до росії. Це порушує резолюції ООН і свідчить про ескалацію незаконних дій росії проти України.
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив журналістам, що у Пентагону вже є докази того, що війська Північної Кореї перебувають у росії. Однак, що саме вони там роблять, Остін відповісти не зміг і сказав, що ситуацію поки оцінюють військові аналітики. Посол США в ООН Роберт Вуд заявив, що це поглиблює військові зв'язки між КНДР і росією, і зараз тривають консультації з союзниками щодо наслідків цього кроку.
Міністр ЗС Франції заявив, що залучення північнокорейських військових до війни може стати "поворотним моментом" для відправки французьких сил в Україну. Він також прокоментував план перемоги Зеленського.
Сеул може направити розвідників і експертів в Україну у відповідь на підтримку рф з боку КНДР. Південна Корея також розглядає можливість постачання летальної зброї Києву після надання гуманітарної допомоги.
Україні потрібна рішучість партнерів через нову роль КНДР у підтримці росії - Зеленський21.10.2024, 21:40 • 38076 переглядiв