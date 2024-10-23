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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МИД ФРГ вызвал дипломата КНДР за поддержку войны в Украине

МИД ФРГ вызвал дипломата КНДР за поддержку войны в Украине

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 13:12  •  1588 просмотра

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Германия вызвала дипломата КНДР из-за сообщений об отправке северокорейских солдат в россию для участия в войне в Украине. В МИД ФРГ считают, что это европейскому мирному порядку.

Министерство иностранных дел Германии вызвало временного поверенного в делах Северной Кореи в Берлине на фоне сообщений о предполагаемой отправке солдат КНДР в россию для их переброски в Украину.

Если Северная Корея поддержит российскую агрессивную войну в Украине своими войсками, это будет грубым нарушением международного права

- говорится в заявлении ведомства.  

В МИД ФРГ также подчеркнули, что поддержка Северной Кореей российской захватнической войны "напрямую угрожает безопасности Германии и европейскому мирному порядку".

Реакция мира

Представитель Еврокомиссии выразил обеспокоенность относительно возможной отправки северокорейских солдат в россию. Это нарушает резолюции ООН и свидетельствует об эскалации незаконных действий России против Украины.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил журналистам, что у Пентагона уже есть доказательства того, что войска Северной Кореи находятся в россии. Однако, что именно они там делают, Остин ответить затруднился и сказал, что ситуацию пока оценивают военные аналитики. Посол США в ООН Роберт Вуд заявил, что это углубляет военные связи между КНДР и россией, и сейчас продолжаются консультации с союзниками о последствиях этого шага.

Министр ВС Франции заявил, что привлечение северокорейских военных к войне может стать "поворотным моментом" для отправки французских сил в Украину. Он также прокомментировал план победы Зеленского.

Сеул может направить разведчиков и экспертов в Украину в ответ на поддержку рф со стороны КНДР. Южная Корея также рассматривает возможность поставки летального оружия Киеву после оказания гуманитарной помощи.

Украине нужна решимость партнеров из-за новой роли КНДР в поддержке россии - Зеленский21 октября 2024, 18:40 • 37053 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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