Во Франции прокомментировали возможность размещения сил сдерживания в Украине на фоне сотрудничества КНДР и РФ

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что привлечение северокорейских военных к войне на стороне рф может стать "поворотным моментом" в вопросе отправки французских войск в Украину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на TF1.

На вопрос должна ли Франция отправить войска в Украину Лекорню ответил:

"Мы уже обсуждали вопрос об учениях (...) То, что происходит с Северной Кореей, возможно, является поворотным моментом. Очевидно, что отношения и взаимозависимость с Пхеньяном, который уже несколько месяцев поставляет оружие, а также с Тегераном, приводят к интернационализации этой напряженности в сфере безопасности".

Относительно информации о подготовке солдат из Северной Кореи для войны в Украине он указал, что пока "только южнокорейские и украинские службы подтвердили эту информацию. Мы находимся в процессе ее документирования. Это достаточно серьезный факт, и мы не можем комментировать его без доказательств".

"В этом нет ничего удивительного, поскольку слабость России заключается главным образом в ее способности к мобилизации. В течение последних шести месяцев москва предлагала очень большие суммы денег тем, кто в этом участвовал", - указал Лекорню.

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Он также прокомментировал План победы Зеленского, назвав его "началом политического пути, на котором мы должны взять на себя обязательства помочь Украине в долгосрочной перспективе, и прежде всего задать вопросы на следующий день".

"Представление о прекращении огня для Киева поднимает вопрос об обычном сдерживании, которое позволит препятствовать новой российской агрессии, и это вопрос, который уже должен быть рассмотрен", -указал он.

"Когда-нибудь Украина снова заговорит с россией. Сложность на данный момент заключается в том, что мы должны принять баланс сил", - заявил министр.

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