У Франції прокоментували можливість розміщення сил стримування в Україні на тлі співпраці КНДР та рф

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, що залучення північнокорейських військових до війни на стороні рф може стати "поворотним моментом" у питанні відправки французьких військ в Україну. По це УНН повідомляє з посиланням на TF1.

На запитання чи повинна Франція відправити війська в Україну Лекорню відповів:

"Ми вже обговорювали питання про навчання. (...) Те, що відбувається з Північною Кореєю, можливо, є поворотним моментом. Очевидно, що відносини і взаємозалежність із Пхеньяном, який уже кілька місяців постачає зброю, а також із Тегераном, призводять до інтернаціоналізації цієї напруженості у сфері безпеки".

Щодо інформації про підготовку солдатів із Північної Кореї для війни в Україні він вказав, що наразі "тільки південнокорейські та українські служби підтвердили цю інформацію. Ми перебуваємо в процесі її документування. Це досить серйозний факт, і ми не можемо коментувати його без доказів".

"У цьому немає нічого дивного, оскільки слабкість росії полягає головним чином у її здатності до мобілізації. Протягом останніх шести місяців москва пропонувала дуже великі суми грошей тим, хто в цьому брав участь", - вказав Лекорню.

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Він також прокоментував План перемоги Зеленського, назвавши його "початком політичного шляху, на якому ми маємо взяти на себе зобов'язання допомогти Україні в довгостроковій перспективі, і насамперед поставити запитання на наступний день".

"Уявлення про припинення вогню для Києва порушує питання про звичайне стримування, яке дасть змогу перешкоджати новій російській агресії, і це питання, яке вже має бути розглянуте", - вказав він.

"Коли-небудь Україна знову заговорить із росією. Складність на даний момент полягає в тому, що ми повинні прийняти баланс сил", - заявив міністр.

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