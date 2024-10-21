ЕС отреагировал на сообщения об отправке солдат КНДР в россию: обеспокоен ростом военного сотрудничества между двумя странами

В Европейском Союзе обеспокоены сообщениями о возможной отправке северокорейских солдат в россию, заявил представитель Еврокомиссии по вопросам внешней политики Петер Стано во время брифинга в понедельник, пишет УНН.

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"Мы знаем об отчетах, которые указывают на то, что Северная Корея и россия расширяют уже существующее военное сотрудничество также в сфере в конечном итоге отправки солдат из Северной Кореи в россию. Что ж, я могу лишь сказать, что это должна быть очень специальная операция, которую россия проводит в Украине, если им нужно заручиться для такой специальной операции помощью солдат из режима изгоя, который находится под санкциями Организации Объединенных Наций. И мы, конечно, очень обеспокоены ростом военного сотрудничества между Северной Кореей и россией, мы одинаково обеспокоены передачей оружия. (...) И все это (...) нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН. Поэтому если сообщение о переправке солдат из Северной Кореи в россию будет подтверждено, это означало бы еще один уровень эскалации и значительное усиление их сотрудничества", - сказал спикер Еврокомиссии по вопросам внешней политики Петер Стано.

"Это лишь иллюстрирует, как россия полна решимости эскалировать свои незаконные действия против Украины, что россия совершенно не заинтересована в мирных решениях", - добавил Стано, указав в частности, что "это месседж, который посылает россия".

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