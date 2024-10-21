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ЄС відреагував на повідомлення про відправку солдатів КНДР до росії: стурбований зростанням військової співпраці між двома країнами

Київ • УНН

 • 120822 перегляди

Речник Єврокомісії висловив занепокоєння щодо можливого відправлення північнокорейських солдатів до Росії. Це порушує резолюції ООН та свідчить про ескалацію незаконних дій Росії проти України.

ЄС відреагував на повідомлення про відправку солдатів КНДР до росії: стурбований зростанням військової співпраці між двома країнами

У Європейському Союзі занепокоєні щодо повідомлень про можливе відправлення північнокорейських солдатів до росії, заявив речник Єврокомісії із питань зовнішньої політики Петер Стано під час брифінгу у понеділок, пише УНН.

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"Ми знаємо про звіти, які вказують на те, що Північна Корея та росія розширюють вже існуюче військове співробітництво також у сфері зрештою відправки солдатів із Північної Кореї до росії. Що ж, я можу лише сказати, що це має бути дуже спеціальна операція, яку росія проводить в Україні, якщо їм потрібно заручитися для такої спеціальної операції допомогою солдатів із із режиму ізгоя, який перебуває під санкціями Організації Об'єднаних Націй. І ми, звичайно, дуже стурбовані зростанням військової співпраці між Північною Кореєю і росією, ми однаково стурбовані передачею зброї. (...) І все це (...) порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН. Тож якщо повідомлення про переправлення солдатів із Північної Кореї до росії буде підтверджено, це означало б ще один рівень ескалації та значне посилення їхньої співпраці", - сказав речник Єврокомісії із питань зовнішньої політики Петер Стано.

"Це лише ілюструє, як росія сповнена рішучості ескалювати свої незаконні дії проти України, що росія абсолютно не зацікавлена ​​у мирних рішеннях", - додав Стано, вказавши зокрема, що "це меседж, який надсилає росія".

40 військових КНДР переміщені для залучення до штурму на курщині - джерела21.10.24, 10:36 • 16570 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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