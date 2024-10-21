ЄС відреагував на повідомлення про відправку солдатів КНДР до росії: стурбований зростанням військової співпраці між двома країнами
Київ • УНН
Речник Єврокомісії висловив занепокоєння щодо можливого відправлення північнокорейських солдатів до Росії. Це порушує резолюції ООН та свідчить про ескалацію незаконних дій Росії проти України.
У Європейському Союзі занепокоєні щодо повідомлень про можливе відправлення північнокорейських солдатів до росії, заявив речник Єврокомісії із питань зовнішньої політики Петер Стано під час брифінгу у понеділок, пише УНН.
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"Ми знаємо про звіти, які вказують на те, що Північна Корея та росія розширюють вже існуюче військове співробітництво також у сфері зрештою відправки солдатів із Північної Кореї до росії. Що ж, я можу лише сказати, що це має бути дуже спеціальна операція, яку росія проводить в Україні, якщо їм потрібно заручитися для такої спеціальної операції допомогою солдатів із із режиму ізгоя, який перебуває під санкціями Організації Об'єднаних Націй. І ми, звичайно, дуже стурбовані зростанням військової співпраці між Північною Кореєю і росією, ми однаково стурбовані передачею зброї. (...) І все це (...) порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН. Тож якщо повідомлення про переправлення солдатів із Північної Кореї до росії буде підтверджено, це означало б ще один рівень ескалації та значне посилення їхньої співпраці", - сказав речник Єврокомісії із питань зовнішньої політики Петер Стано.
"Це лише ілюструє, як росія сповнена рішучості ескалювати свої незаконні дії проти України, що росія абсолютно не зацікавлена у мирних рішеннях", - додав Стано, вказавши зокрема, що "це меседж, який надсилає росія".
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