МОЗ відмовив "Клініці Спіженко" у бажанні безплатно пролікувати онкохворих
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Міністерство охорони здоров'я України у відповідь на ініціативу Клініки Спіженко безплатно пролікувати найбільш нужденних онкохворих українців відповіло відмовою. Про йдеться у відповіді МОЗ на відкритий лист керівництва медичного центру “Клініка Спіженко” до в.о. міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун, передає УНН.
Так, у своїй відповіді заступник міністра МОЗ Олександр Лінчевський пише, що в цілому відомство не проти допомоги хворим українцям, але робити нічого для цього не буде, бо ,"не може впливати на процес прийняття рішення лікарем" та не володіє інформацією про онхворих пацієнтів. "МОЗ не є розпорядником персональних даних онкохворих пацієнтів" - сказано в листі.
Хоча, як відомо, Клініка Спіженко не пропонувала МОЗ впливати на рішення лікаря, а тим паче розголошувати персональні дані хворих.
Керівництво Клініки Спіженко лише запропонувало МОЗ скерувати до їх лікарні на безплатне лікування пацієнтів - а саме тих, хто очікує бюджетного фінансування для отримання онкологічної допомоги закордоном.
Нагадаємо, понад місяць тому Центр онкології “Клініка Спіженко” звернувся до МОЗ України із соціальною ініціативою безплатно пролікувати онкохворих українських пацієнтів, які у черзі очікують на бюджетне фінансування, аби отримати лікування.