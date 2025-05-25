Мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує путіна: Зеленський відреагував на нічну атаку рф на українські міста
Київ • УНН
Президент України заявив, що нічні атаки рф на українські міста призвели до загибелі мирних жителів, зокрема дітей. Він закликав світ посилити тиск на росію.
Рятувальники та відповідні служби продовжують надавати допомогу українцям у понад 30 містах та селах, які постраждали внаслідок нічної ворожої атаки російських військ. На жаль, є загиблі, зокрема діти. Без справді сильного тиску на російське керівництво цю жорстокість буде не зупинити.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський передає УНН.
Сьогодні рятувальники працювали у більш ніж 30 українських містах і селах після масованого російського удару. Всюди, де потрібно, роботи тривають – наші служби на місцях, надають допомогу й підтримують людей. Дякую вам. Майже 300 ударних безпілотників випустили росіяни за цю ніч, більшість – "шахеди". Ще майже 70 ракет різних типів, включно з балістичними
Він підкреслив, що цілями росіян стали Київ та область, Житомирщина, Хмельниччина, Тернопільщина, Чернігівщина, Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпровщина, Миколаївщина, Харківщина й Черкащина.
Зеленський зазначив, що це були свідомі удари по мирних містах, в наслідок яких є загиблі, зокрема діти.
Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій проти Росії. Росія затягує цю війну й щодня продовжує вбивати. Світ може піти на вікенд, але війна триває, попри вихідні та будні. Це не можна ігнорувати. Мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує путіна
Він зазначив, що без справді сильного тиску на російське керівництво цю жорстокість не зупинити. За словами Зеленського допомогти можуть санкції та рішучість США, Європи та всіх країн у світі, які хочуть миру.
Світ знає всі слабкості російської економіки. Зупинити війну можливо, але виключно завдяки потрібній силі тиску на росію. путіна треба змусити думати не про запуски ракет, а про закінчення війни
Нагадаємо
Після нічної російської атаки, яка забрала життя мирних жителів і дітей, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак закликали світ посилити тиск на росію.
росія вбиває дітей, без тиску на москву нічого не зміниться: Сибіга та Єрмак відреагували на нічну атаку25.05.25, 10:38 • 534 перегляди