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Мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує путіна: Зеленський відреагував на нічну атаку рф на українські міста

Київ • УНН

 • 688 перегляди

Президент України заявив, що нічні атаки рф на українські міста призвели до загибелі мирних жителів, зокрема дітей. Він закликав світ посилити тиск на росію.

Мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує путіна: Зеленський відреагував на нічну атаку рф на українські міста

Рятувальники та відповідні служби продовжують надавати допомогу українцям у понад 30 містах та селах, які постраждали внаслідок нічної ворожої атаки російських військ. На жаль, є загиблі, зокрема діти. Без справді сильного тиску на російське керівництво цю жорстокість буде не зупинити.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський передає УНН.

Сьогодні рятувальники працювали у більш ніж 30 українських містах і селах після масованого російського удару. Всюди, де потрібно, роботи тривають – наші служби на місцях, надають допомогу й підтримують людей. Дякую вам. Майже 300 ударних безпілотників випустили росіяни за цю ніч, більшість – "шахеди". Ще майже 70 ракет різних типів, включно з балістичними

- зазначив Президент. 

Він підкреслив, що цілями росіян стали Київ та область, Житомирщина, Хмельниччина, Тернопільщина, Чернігівщина, Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпровщина, Миколаївщина, Харківщина й Черкащина.

Зеленський зазначив, що це були свідомі удари по мирних містах, в наслідок яких є загиблі, зокрема діти.

Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій проти Росії. Росія затягує цю війну й щодня продовжує вбивати. Світ може піти на вікенд, але війна триває, попри вихідні та будні. Це не можна ігнорувати. Мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує путіна

- наголосив Президент. 

Він зазначив, що без справді сильного тиску на російське керівництво цю жорстокість не зупинити. За словами Зеленського допомогти можуть санкції та рішучість США, Європи та всіх країн у світі, які хочуть миру.

Світ знає всі слабкості російської економіки. Зупинити війну можливо, але виключно завдяки потрібній силі тиску на росію. путіна треба змусити думати не про запуски ракет, а про закінчення війни

- наголосив він. 

Нагадаємо

Після нічної російської атаки, яка забрала життя мирних жителів і дітей, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак закликали світ посилити тиск на росію.  

росія вбиває дітей, без тиску на москву нічого не зміниться: Сибіга та Єрмак відреагували на нічну атаку25.05.25, 10:38 • 534 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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