Мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує путіна: Зеленський відреагував на нічну атаку рф на українські міста

Рятувальники та відповідні служби продовжують надавати допомогу українцям у понад 30 містах та селах, які постраждали внаслідок нічної ворожої атаки російських військ. На жаль, є загиблі, зокрема діти. Без справді сильного тиску на російське керівництво цю жорстокість буде не зупинити.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський передає УНН.

Сьогодні рятувальники працювали у більш ніж 30 українських містах і селах після масованого російського удару. Всюди, де потрібно, роботи тривають – наші служби на місцях, надають допомогу й підтримують людей. Дякую вам. Майже 300 ударних безпілотників випустили росіяни за цю ніч, більшість – "шахеди". Ще майже 70 ракет різних типів, включно з балістичними