Молчание Америки, молчание других в мире лишь поощряет путина: Зеленский отреагировал на ночную атаку рф на украинские города

Спасатели и соответствующие службы продолжают оказывать помощь украинцам в более чем 30 городах и селах, пострадавших в результате ночной вражеской атаки российских войск. К сожалению, есть погибшие, в том числе дети. Без действительно сильного давления на российское руководство эту жестокость не остановить.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский передает УНН.

Сегодня спасатели работали в более чем 30 украинских городах и селах после массированного российского удара. Всюду, где нужно, работы продолжаются – наши службы на местах, оказывают помощь и поддерживают людей. Спасибо вам. Почти 300 ударных беспилотников выпустили россияне за эту ночь, большинство – "шахеды". Еще почти 70 ракет разных типов, включая баллистические - отметил Президент.

Он подчеркнул, что целями россиян стали Киев и область, Житомирщина, Хмельницкая область, Тернопольщина, Черниговщина, Сумщина, Одесская область, Полтавщина, Днепровщина, Николаевщина, Харьковщина и Черкасская область.

Зеленский отметил, что это были сознательные удары по мирным городам, в результате которых есть погибшие, в частности дети.

Каждый такой террористический российский удар – это достаточная причина для новых санкций против России. Россия затягивает эту войну и каждый день продолжает убивать. Мир может уйти на уикенд, но война продолжается, несмотря на выходные и будни. Это нельзя игнорировать. Молчание Америки, молчание других в мире лишь поощряет путина - подчеркнул Президент.

Он отметил, что без действительно сильного давления на российское руководство эту жестокость не остановить. По словам Зеленского помочь могут санкции и решительность США, Европы и всех стран в мире, которые хотят мира.

Мир знает все слабости российской экономики. Остановить войну возможно, но исключительно благодаря нужной силе давления на россию. путина надо заставить думать не о запусках ракет, а об окончании войны - подчеркнул он.

Напомним

После ночной российской атаки, унесшей жизни мирных жителей и детей, министр иностранных дел Андрей Сибига и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак призвали мир усилить давление на россию.

россия убивает детей, без давления на москву ничего не изменится: Сибига и Ермак отреагировали на ночную атаку