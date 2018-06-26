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Москалькова не змогла відвідати Одінцова в СІЗО

Москалькова не змогла відвідати Одінцова в СІЗО

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Російський омбудсмен Тетяна Москалькова не змогла зустрітися з Максимом Одінцовим.
Про це під час брифінгу біля Лук'янівського СІЗО заявила російський омбудсмен Тетяна Москалькова, передає УНН.

"Я повернуся в Москву - необхідно приїхати тоді, коли є певне рішення і є надія на позитивні кроки ... Я шкодую, що не була допущена до Одінцова, як і не був допущений консул РФ, незважаючи на те, що Одінцов громадянин Росії. Але рекомендації, які нам дав керівник СІЗО (Лук'янівського - ред.), будуть нами виконані, і запити в Мін'юст будуть спрямовані", - повідомила Москалькова.

Нагадаємо, 26 червня Москалькова прибула до Лук'янівського СІЗО в Києві.

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