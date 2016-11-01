Моніторинг АЗС: ціни на бензини стабільні, на газ — зростають
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. За даними моніторингу цін на пальне на українських АЗК, станом на 1 листопада, середня вартість бензину марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 24,83 грн за літр. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані моніторингу компанії WOG.
Так, середня ціна на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 23,83 грн. А-95+ на зазначених АЗК коштує в середньому 25,99, а дизпаливо — в середньому 21,87 грн за літр.
У той же час середня вартість пального марки А-92 на таких АЗК, як Амік, TNK-BP та KLO, становить 22,46 грн за літр, А-95 — 23,29 грн за літр, А-95+ — 24,66 грн за літр. Середня вартість дизпалива сягає 20,32 грн за літр.
На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal, середня вартість пального марки А-92 становить 21,44 грн за літр, А-95 — 21,94, А-95+ — 22,44 грн за літр та дизпаливо — 18,84 грн за літр.
Ціни на скраплений газ:
На таких АЗК, як WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar, середня вартість автомобільного газу становить 12,10 грн за літр;
на АЗС Амік, TNK-BP та KLO — 11,52 грн на літр;
на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal — 11,35 грн на літр.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за прогнозами експертів, ціни на скраплений газ мають потенціал до здорожчання – до 70 коп. на літрі.