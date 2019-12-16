Міжнародна федерація гімнастики вирішила писати Kyiv замість Kiev

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Напередодні чемпіонату Європи з художньої гімнастики, який у 2020 році відбудеться у Києві, Міжнародна федерація гімнастики (FIG) та Європейський гімнастичний союз (UEG) ухвалили рішення змінити в офіційній документації написання української столиці з "Kiev" на "Kyiv". Про це УНН повідомили у пресслужбі Української федерації гімнастики.