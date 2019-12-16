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Міжнародна федерація гімнастики вирішила писати Kyiv замість Kiev

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Напередодні чемпіонату Європи з художньої гімнастики, який у 2020 році відбудеться у Києві, Міжнародна федерація гімнастики (FIG) та Європейський гімнастичний союз (UEG) ухвалили рішення змінити в офіційній документації написання української столиці з "Kiev" на "Kyiv". Про це УНН повідомили у пресслужбі Української федерації гімнастики.

Рішення, як зазначається, було ухвалено після офіційного звернення Федерації художньої гімнастики України (UGF) і Оргкомітету Чемпіонату Європи з художньої гімнастики "Київ-2020".

Своє звернення українці мотивували кількома аргументами. По-перше, 36-ий ЧЄ з художньої гімнастики відбудеться у Києві у травні 2020 року. А в офіційному логотипі чемпіонату, який у листопаді вже був затверджений Європейським гімнастичним союзом, написано "KYIV 2020". По-друге, транслітерація "Kyiv" є більш коректною і вже низка міжнародних організацій перейшли саме на такий варіант написання.

"Ми вдячні, що Міжнародна федерація гімнастики та Європейський гімнастичний союз прийняли рішення змінити написання на "Kyiv" фактично миттєво після нашого звернення. Наступного року весь спортивний світ слідкуватиме за подіями у Києві під час чемпіонату Європи з художньої гімнастики. Заходи такого рівня є додатковим стимулом, щоб зберігати національну ідентичність та поважати ідентичність інших", - прокоментувала віце-президент Федерації гімнастики України Ірина Дерюгіна.

Вона також повідомила, що офіційне представлення логотипу та гасла чемпіонату відбудеться в Києві у січні 2020 року.

Нагадаємо, у 2012 році написання назви української столиці як "Kyiv" було визнане Х Конференцією ООН з географічних назв. У червні 2019 року Рада США з географічних назв ухвалила рішення про заміну офіційної назви столиці України у міжнародній базі. У жовтні 2019 року транслітерацію змінила Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА). Після цього міжнародні аеропорти світу масово змінюють написання української столиці з "Kiev" на "Kyiv". В останній рік зміни до правил написання вносять провідні засоби масової інформації світу: The Guardian, The New York Times, Associated Press, The Washington Post, The Wall Street Journal, BBC та багато інших.

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