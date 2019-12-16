Международная федерация гимнастики решила писать Kyiv вместо Kiev

Решение, как отмечается, было принято после официального обращения Федерации художественной гимнастики Украины (UGF) и Оргкомитета Чемпионата Европы по художественной гимнастике "Киев-2020".

Свое обращение украинцы мотивировали несколькими аргументами. Во-первых, 36-й ЧЕ по художественной гимнастике состоится в Киеве в мае 2020 года. А в официальном логотипе чемпионата, который в ноябре уже был утвержден Европейским гимнастическим союзом, написано "KYIV 2020". Во-вторых, транслитерация "Kyiv" является более корректной и уже целый ряд международных организаций перешли именно на такой вариант написания.

"Мы благодарны, что Международная федерация гимнастики и Европейский гимнастический союз приняли решение изменить написание на "Kyiv" фактически мгновенно после нашего обращения. В следующем году весь спортивный мир будет следить за событиями в Киеве во время чемпионата Европы по художественной гимнастике. Мероприятия такого уровня являются дополнительным стимулом, чтобы сохранять национальную идентичность и уважать идентичность других", - прокомментировала вице-президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина.

Она также сообщила, что официальное представление логотипа и лозунга чемпионата состоится в Киеве в январе 2020 года.

Напомним, в 2012 году написание названия украинской столицы как "Kyiv" было признано Х Конференцией ООН по географическим названиям. В июне 2019 года Совет США по географическим названиям принял решение о замене официального названия столицы Украины в международной базе. В октябре 2019 года транслитерацию изменила Международная ассоциация воздушного транспорта (ІАТА). После этого международные аэропорты мира массово меняют написания украинской столицы с "Kiev" на "Kyiv". В последний год изменения в правила написания вносят ведущие средства массовой информации мира: The Guardian, The New York Times, Associated Press, The Washington Post, The Wall Street Journal, BBC и многие другие.