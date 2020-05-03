Міністр внутрішніх справ Молдови заразився коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войко заразився коронавірусом. Про це він сам повідомив на своїй сторінці в Facebook 2 травня, передає УНН з посиланням на Newsmaker..
За словами Войко, він відчуває себе нормально, і госпіталізації не потребує. “Вчора у мене підтвердили коронавірус в легкій формі. Зараз я перебуваю вдома, в самоізоляції. Стан здоров’я — задовільний”, — написав він.
Міністр запевнив, що його хвороба не вплине на роботу МВС країни. “Всі процеси під контролем, за роботу відповідають держсекретарі і глави відділів”, — зазначив Войко, додавши, що, незважаючи на всі заходи захисту, ніхто не може бути впевнений, що не заразиться, контактуючи з хворими коронавірусом.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 11 411 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 279 — летальні.
Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.