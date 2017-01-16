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Мінфін подав законопроект про фінансову поліцію до Кабміну

Мінфін подав законопроект про фінансову поліцію до Кабміну

Київ • УНН

 • 9573 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Міністерство фінансів України сьогодні подавло законопроект про створення фінансової поліції на розгляд до Кабінету міністрів. Про це повідомила прес-служба відомства у Facebook, передає УНН.

"Сьогодні Мінфін подав на розгляд Кабінету міністрів законопроект про створення фінансової поліції — аналітичної служби розслідувань, а не карального органу", - йдеться у повідомленні.

У Мінфіні наголосили, що процес запущено і всі необхідні кроки здійснюються.

"Наразі найважливіше - це якомога швидше прийняти законопроект у КМУ та в парламенті", - додали у відомстві.

Раніше міністр фінансів О.Данилюк зазначив, що розробку законопроекту уже завершили та погодили його ще у вересні 2016, а нещодавно отримали коментарі від останнього органу - Мін'юсту.

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