Минфин подал законопроект о финансовой полиции в Кабмин
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Министерство финансов Украины сегодня подало законопроект о создании финансовой полиции на рассмотрение в Кабинет министров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook, передает УНН.
"Сегодня Минфин подал на рассмотрение Кабинета министров законопроект о создании финансовой полиции - аналитической службы расследований, а не карательного органа", - говорится в сообщении.
В Минфине отметили, что процесс запущен и все необходимые шаги осуществляются.
"Сейчас самое важное - это как можно скорее принять законопроект в КМУ и в парламенте", - добавили в ведомстве.
Ранее министр финансов А.Данилюк отметил, что разработку законопроекта уже завершили и согласовали его еще в сентябре 2016 г., а недавно получили комментарии от последнего органа - Министерства юстиции.