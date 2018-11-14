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Мер Нью-Йорка очікує отримати 13,5 млрд доларів податків від розміщення штаб-квартири Amazon

Мер Нью-Йорка очікує отримати 13,5 млрд доларів податків від розміщення штаб-квартири Amazon

Київ • УНН

 • 9185 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо розраховує на те, що розміщення в цьому місті однієї з штаб-квартир корпорації Amazon принесе в міську казну 13,5 млрд доларів у вигляді надходжень від податків. Про це він написав у вівторок в своєму Twitter, інформує УНН.

“Ми в Нью-Йорку вимірюємо успіх тим, наскільки виграють звичайні нью-йоркці. А друга штаб-квартира Amazon принесе нам 13,5 млрд доларів у вигляді надходжень від податків, а також 40 тисяч робочих місць. Це буде найбільший переказ додаткових робочих місць в наше місто в історії”, - підкреслив мер. Він не забув подякувати губернатору однойменного штату Ендрю Куомо за внесок в перемогу заявки Нью-Йорка на право розмістити у себе нову штаб-квартиру корпорації, ринкова вартість якої на фондовій біржі досягла 1 трлн доларів.

Куомо на початку листопада в бесіді з журналістами обіцяв жартома взяти собі прізвисько Амазон, якщо йому вдасться переконати корпорацію влаштувати другу штаб-квартиру в місті Нью-Йорк.

I want to thank @NYGovCuomo for his partnership in this huge accomplishment for our city. And I want to commend @amazon for coming forward with a vision that not only calls for the best talent but also for diverse talent. They came to the right place. #HQ2. https://t.co/PhHYMexoag

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) 13 листопада 2018 р.

Нагадуємо, що напередодні ЗМІ повідомляли, що Amazon хоче розмістити другу штаб-квартиру відразу в двох містах.

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