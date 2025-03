Мэр Нью-Йорка ожидает получить 13,5 млрд долларов налогов от размещения штаб-квартиры Amazon

“Мы в Нью-Йорке измеряем успех тем, насколько выиграют обычные нью-йоркцы. А вторая штаб-квартира Amazon принесет нам 13,5 млрд долларов в виде поступлений от налогов, а также 40 тысяч рабочих мест. Это будет самый крупный перевод дополнительных рабочих мест в наш город в истории”, — подчеркнул мэр. Он не забыл поблагодарить губернатора одноименного штата Эндрю Куомо за вклад в победу заявки Нью-Йорка на право разместить у себя новую штаб-квартиру корпорации, рыночная стоимость которой на фондовой бирже достигла 1 трлн долларов.

Куомо в начале ноября в беседе с журналистами обещал в шутку взять себе прозвище Амазон, если ему удастся убедить корпорацию устроить вторую штаб-квартиру в городе Нью-Йорк.

Напоминаем, что накануне СМИ сообщали, что Amazon хочет разместить вторую штаб-квартиру сразу в двух городах.