Меган Маркл святкує свій 41 день народження: королівська сім'я привітала герцогиню
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Герцогиня Сассекська Меган Маркл сьогодні відзначає свій 41 день народження. Першими її привітали принц Вільям і Кейт Міддлтон, слідом за ними принц Чарльз і Камілла, пише УНН з посиланням на The Daily Mail.
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Одними з перших Меган Маркл привітали герцог і герцогиня Кембриджських, які опублікували відповідні дописи в Instagram і Twitter.
"Бажаємо щасливого дня народження герцогині Сассекській!" - свідчить підпис під фото герцогині Сассекської, зробленим під час святкування ювілею королеви Єлизавети II в червні.
Незабаром після цього принц Уельський і герцогиня Корнуольська поділилися схожим повідомленням.
Wishing a happy birthday to The Duchess of Sussex! pic.twitter.com/HrYdCbe6N1— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) August 4, 2022
Happy birthday to The Duchess of Sussex! pic.twitter.com/r0LdKJ6ZZ1— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) August 4, 2022
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