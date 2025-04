Меган Маркл святкує свій 41 день народження: королівська сім'я привітала герцогиню

Деталі

Одними з перших Меган Маркл привітали герцог і герцогиня Кембриджських, які опублікували відповідні дописи в Instagram і Twitter.

"Бажаємо щасливого дня народження герцогині Сассекській!" - свідчить підпис під фото герцогині Сассекської, зробленим під час святкування ювілею королеви Єлизавети II в червні.

Незабаром після цього принц Уельський і герцогиня Корнуольська поділилися схожим повідомленням.

Wishing a happy birthday to The Duchess of Sussex! pic.twitter.com/HrYdCbe6N1

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) August 4, 2022

Happy birthday to The Duchess of Sussex! pic.twitter.com/r0LdKJ6ZZ1

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) August 4, 2022

Раніше

Принц Гаррі та Меган Маркл показали зворушливе фото доньки Лілібет.