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росія відкрила в окупованій Макіївці пропагандистський центр підготовки молодих українців для задач зс рф

Київ • УНН

 • 35160 перегляди

У Макіївці відкрили пропагандистський центр "Точка" для підготовки української молоді до служби в російській армії. Окупанти також вивезли близько 3700 дітей з Донецької області до рф у 2024 році.

У тимчасово окупованій Макіївці російські окупанти відкрили новий  пропагандистський центр під назвою "Точка", мета якого — підготовка молодих українців до служби в армії рф.

Пише Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Центр організував курси з управління безпілотними літальними апаратами та тактичної медицини, що є частиною стратегії кремля щодо мілітаризації підростаючого покоління на окупованих територіях.

Водночас російські окупанти не припиняють вивезення українських дітей на "навчання" до росії.

В 2024 році було вивезено близько 3 700 дітей з тимчасово окупованих територій Донецької області в рамках програми, що включає екскурсії та інструктажі щодо вступу до російських вишів.

Центр національного спротиву закликає громадян повідомляти інформацію про учасників російських пропагандистських осередків.

Дані можна надсилати анонімно через спеціальну форму - @official_sprotyv_bot

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Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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