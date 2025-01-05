росія відкрила в окупованій Макіївці пропагандистський центр підготовки молодих українців для задач зс рф
Київ • УНН
У Макіївці відкрили пропагандистський центр "Точка" для підготовки української молоді до служби в російській армії. Окупанти також вивезли близько 3700 дітей з Донецької області до рф у 2024 році.
У тимчасово окупованій Макіївці російські окупанти відкрили новий пропагандистський центр під назвою "Точка", мета якого — підготовка молодих українців до служби в армії рф.
Пише Центр національного спротиву, передає УНН.
Деталі
Центр організував курси з управління безпілотними літальними апаратами та тактичної медицини, що є частиною стратегії кремля щодо мілітаризації підростаючого покоління на окупованих територіях.
Водночас російські окупанти не припиняють вивезення українських дітей на "навчання" до росії.
В 2024 році було вивезено близько 3 700 дітей з тимчасово окупованих територій Донецької області в рамках програми, що включає екскурсії та інструктажі щодо вступу до російських вишів.
Центр національного спротиву закликає громадян повідомляти інформацію про учасників російських пропагандистських осередків.
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УНН писав, що на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники активно розвивають культ особистості російського диктатора володимира путіна.