Россия открыла в оккупированной Макеевке пропагандистский центр подготовки молодых украинцев для задач вс рф
Киев • УНН
В Макеевке открыли пропагандистский центр «Точка» для подготовки украинской молодежи к службе в российской армии. Оккупанты также вывезли около 3700 детей из Донецкой области в РФ в 2024 году.
Во временно оккупированной Макеевке российские оккупанты открыли новый пропагандистский центр под названием «Точка», цель которого - подготовка молодых украинцев к службе в армии рф.
Пишет Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Центр организовал курсы по управлению беспилотными летательными аппаратами и тактической медицины, что является частью стратегии кремля по милитаризации подрастающего поколения на оккупированных территориях.
В то же время российские оккупанты не прекращают вывоз украинских детей на «обучение» в Россию.
В 2024 году было вывезено около 3 700 детей с временно оккупированных территорий Донецкой области в рамках программы, включающей экскурсии и инструктажи по поступлению в российские вузы.
Центр национального сопротивления призывает граждан сообщать информацию об участниках российских пропагандистских ячеек.
Данные можно присылать анонимно через специальную форму - @official_sprotyv_bot
УНН писал, что на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики активно развивают культ личности российского диктатора владимира путина.