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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия открыла в оккупированной Макеевке пропагандистский центр подготовки молодых украинцев для задач вс рф

Россия открыла в оккупированной Макеевке пропагандистский центр подготовки молодых украинцев для задач вс рф

Киев  •  УНН

 • 6872 просмотра

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В Макеевке открыли пропагандистский центр «Точка» для подготовки украинской молодежи к службе в российской армии. Оккупанты также вывезли около 3700 детей из Донецкой области в РФ в 2024 году.

Во временно оккупированной Макеевке российские оккупанты открыли новый  пропагандистский центр под названием «Точка», цель которого - подготовка молодых украинцев к службе в армии рф.

Пишет Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Центр организовал курсы по управлению беспилотными летательными аппаратами и тактической медицины, что является частью стратегии кремля по милитаризации подрастающего поколения на оккупированных территориях.

В то же время российские оккупанты не прекращают вывоз украинских детей на «обучение» в Россию.

В 2024 году было вывезено около 3 700 детей с временно оккупированных территорий Донецкой области в рамках программы, включающей экскурсии и инструктажи по поступлению в российские вузы.

Центр национального сопротивления призывает граждан сообщать информацию об участниках российских пропагандистских ячеек.

Данные можно присылать анонимно через специальную форму - @official_sprotyv_bot

Ранее

УНН писал, что на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики активно развивают культ личности российского диктатора владимира путина.  

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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