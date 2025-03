Меган Маркл празднует свой 41 день рождения: королевская семья поздравила герцогиню

Детали

Одними из первых Меган Маркл поздравили герцог и герцогиня Кембриджские, опубликовавшие соответствующие сообщения в Instagram и Twitter.

"Желаем счастливого дня рождения герцогине Сассекской!" - свидетельствует подпись под фото герцогини Сассекской, сделанной во время празднования юбилея королевы Елизаветы II в июне.

Вскоре после этого принц Уэльский и герцогиня Корнуольская поделились схожим сообщением.

Wishing a happy birthday to The Duchess of Sussex! pic.twitter.com/HrYdCbe6N1

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) August 4, 2022

Happy birthday to The Duchess of Sussex! pic.twitter.com/r0LdKJ6ZZ1

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) August 4, 2022

Напомним

