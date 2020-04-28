Майже третина українців виходить з дому декілька разів на день попри карантин - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Майже 30% українців виходять з дому декілька разів на день попри обмежувальні заходи в країні. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 24-25 квітня поточного року, передає УНН.
Так, 29% опитаних зазначили, що виходять з дому декілька разів на день, 23% – один раз на день. Водночас 37% заявили, що виходять лише раз на кілька днів, 11% – взагалі намагаються не виходити. Частіше перебувають вдома жінки, найстарші та найбідніші опитані.
У той самий час, за результатами опитування, 61% респондентів оцінюють заходи, запроваджені владою щодо боротьби з коронавірусом, як оптимальні. 14% вважають їх надто жорсткими, 16% – надто м’якими.
Опитування було проведено 24-25 квітня 2020 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.
Нагадаємо, 22 квітня Кабінет міністрів України продовжив обмежувальні заходи у державі до 11 травня.