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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Почти треть украинцев выходит из дома несколько раз в день несмотря на карантин - опрос

Почти треть украинцев выходит из дома несколько раз в день несмотря на карантин - опрос

Киев  •  УНН

 • 10759 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Почти 30% украинцев выходят из дома несколько раз в день несмотря на ограничительные меры в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 24-25 апреля текущего года, передает УНН.

Так, 29% опрошенных отметили, что выходят из дома несколько раз в день, 23% - один раз в день. В то же время 37% заявили, что выходят только раз в несколько дней, 11% - вообще стараются не выходить. Чаще находятся дома женщины, старшие и самые бедные опрошенные.

В то же время, по результатам опроса, 61% респондентов оценивают меры, введенные властями по борьбе с коронавируса, как оптимальные. 14% считают их слишком жесткими, 16% - слишком мягкими.

Опрос был проведен 24-25 апреля 2020 года. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Напомним, 22 апреля Кабинет министров Украины продлил ограничительные меры в государстве до 11 мая.

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