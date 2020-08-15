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Майже 340 осіб захворіли у результаті спалаху сальмонельозу у Канаді

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Близько 340 осіб захворіли на сальмонельоз в семи регіонах Канади, де відзначено спалах цієї кишкової інфекції. Про це в суботу повідомив телеканал CBC з посиланням на канадське міністерство охорони здоров’я, передає УНН.

На даний момент летальних випадків не зафіксовано, 48 осіб госпіталізовано. Найбільше постраждалих в західних канадських провінціях Альберта (208 осіб) і Британська Колумбія (78).

Джерелом інфекції стала продукція однієї з американських фірм, яка поставляє в Канаду цибулю. Вже встановлено, що люди заразилися як після приготування їжі вдома, так і після відвідування ресторанів. Продукція цієї фірми відкликається з магазинів.

Довідка: сальмонельоз — гостра кишкова інфекція тварин і людини, що викликається бактерією сальмонелою. Характеризується розвитком інтоксикації та ураженням шлунково-кишкового тракту. При тяжкому перебігу хвороби спостерігаються зневоднення, збільшення печінки і селезінки. Можливий розвиток ниркової недостатності.

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