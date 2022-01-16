Матч українського клубу в Лізі чемпіонів ФІБА перенесено: названа причина
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Матч-відповідь раунду плей-ін Ліги чемпіонів ФІБА між чемпіоном України "Прометеєм" та "Хапоелем" з Єрусалима перенесено. Про це повідомляє УНН з посиланням на ФБУ та Twitter єрусалимського клубу.
Деталі
На офіційній сторінці ізраїльського клубу в Twitter повідомляється, що в команді зафіксовано одразу сім випадків захворювання на коронавірус серед гравців.
Таким чином, другий матч серії перенесено на пізніший термін. Він не відбудеться 18 січня у Запоріжжі, як це планувалося спочатку. Нової дати проведення матчу не повідомляється
Доповнення
Перший матч завершився перемогою "Хапоеля" з рахунком 95:70.