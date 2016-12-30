Масова бійка зі стріляниною сталася у центрі Миколаєва
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 30 грудня. УНН. Сьогодні вночі в центрі Миколаєва сталася масова бійка з стріляниною. Про це УНН повідомили у Патрульній поліції Миколаєва.
Як стало відомо, бійка, в якій приймали участь більше 10 осіб, відбулася на пр. Центральному.
На місці події двоє чоловіків повідомили, що невідомий перехожий почав в них стріляти, після чого розпочалась бійка, і вказали на чоловіка, який стояв осторонь. При наближенні до нього патрульних, він почав тікати, але поліцейські наздогнали його та затримали, одягнувши на нього кайданки.
Під час проведення поверхневої перевірки у підозрюваного патрульні знайшли предмети, схожі на пістолет та магазин з набоями. Крім того на місці події виявлені предмети, схожі на гільзи від вогнепальної зброї. Підозрюваним виявився 35-річний місцевий мешканець.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, сьогодні вранці у Хмельницькому сталась стрілянина. Вбитий поліцейськими зловмисник поранив щонайменше трьох людей.