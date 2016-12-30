Массовая драка со стрельбой произошла в центре Николаева
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 30 декабря. УНН. Сегодня ночью в центре Николаева произошла массовая драка с перестрелкой. Об этом сообщили УНН в патрульной полиции Николаева.
Как стало известно, драка, в которой принимали участие более 10 человек, произошла на пр. Центральном.
На месте происшествия двое мужчин сообщили, что неизвестный прохожий начал в них стрелять, после чего началась драка, и указали на мужчину, который стоял в стороне. При приближении к нему патрульных, он начал убегать, но полицейские догнали его и задержали, надев на него наручники.
Во время проведения поверхностной проверки у подозреваемого патрульные нашли предметы, похожие на пистолет и магазин с патронами. Кроме того, на месте происшествия обнаружены предметы, похожие на гильзы от огнестрельного оружия. Подозреваемым оказался 35-летний местный житель.
Напомним, как сообщал УНН, сегодня утром в Хмельницком произошла стрельба. Убитый полицейскими злоумышленник ранил как минимум трех людей.