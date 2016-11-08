Машина місцевого депутата згоріла в Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Кропивницькому згоріла машина депутата міської ради Кропивницького Віталія Бєлова. Про це у Фейсбук повідомила дружина депутата Ольга Бєлова, повідомляє кореспондент УНН-Центр.
О.Бєлова повідомила, що автівку спалили “прихильники” депутата. Також звернулась до них і зауважила, що машина була застрахована.
“Прихильники дев’яностих продовжують свою цікаву діяльність,” — висловилась у соцмережі О.Бєлова.