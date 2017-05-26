М.Трамп приїхала на саміт G7 у жакеті за 51,5 тис. дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Перша леді Сполучених штатів Меланія Трамп приїхала на Сіцилію де проходить саммит G7 у жакеті, який коштує 51,5 тис. доларів, повідомляє УНН.
Дружина американського президента Дональда Трампа прибула у Дворець семинарии (Palazzo del Seminario dei Chierici) у Катанії, де проходили заходи перед відкриттям саммиту G7, в яскравому 3D квітковому жакеті від Dolce & Gabbana.
На Мodaoperandi, такий жакет коштує 51 500 дол.
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Нагадаємо, статую Меланії Трамп хочуть встановити у Боснії.