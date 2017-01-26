М.Ле Пен запросили відвідати окупований Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Влада окупованого Криму запросила кандидата в президенти Франції від партії "Національний фронт" Марін Ле Пен відвідати півострів. Про це розповів глава кримського парламенту Володимир Константинов, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
Він зазначив, що причиною такого кроку стала "чітка і зрозуміла" позиція М.Ле Пен по Криму.
"Вона як раз одна з небагатьох політиків, які точно зрозуміли всю долю і не полінувалися почитати історію Криму, щоб зрозуміти. Візит буде важливий для нас, ми сподіваємося на це. Найімовірніше, це можливо напередодні виборів у Франції", - сказав В.Константинов.
Нагадаємо, лідер "Національного фронту", кандидат у президенти Марін Ле Пен в інтерв'ю французькій радіостанції BFMTV/RMC заявила, що анексія Криму Росією "не була незаконною".
Як повідомляв УНН, Служба безпеки України направила до Міністерства закордонних справ лист щодо заборони в’їзду на територію України лідеру "Національного фронту", кандидату у президенти Франції Марін Ле Пен і чекає від зовнішньополітичного відомства позиції щодо цього.