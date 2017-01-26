М.Ле Пен пригласили посетить оккупированный Крым

Он отметил, что причиной такого шага стала "четкая и понятная" позиция М.Ле Пен по Крыму.

"Она как раз одна из немногих политиков, которые точно поняли всю судьбу и не поленились почитать историю Крыма, чтобы понять. Визит будет важен для нас, мы надеемся на это. Скорее всего, это возможно накануне выборов во Франции", - сказал В.Константинов.

Напомним, лидер "Национального фронта", кандидат в президенты Марин Ле Пен в интервью французской радиостанции BFMTV/RMC заявила, что аннексия Крыма Россией "не была незаконной".

Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины направила в Министерство иностранных дел письмо о запрете въезда на территорию Украины лидеру "Национального фронта", кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен и ждет от внешнеполитического ведомства позиции по этому поводу.