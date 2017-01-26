М.Ле Пен пригласили посетить оккупированный Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Власть оккупированного Крыма пригласила кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен посетить полуостров. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Он отметил, что причиной такого шага стала "четкая и понятная" позиция М.Ле Пен по Крыму.
"Она как раз одна из немногих политиков, которые точно поняли всю судьбу и не поленились почитать историю Крыма, чтобы понять. Визит будет важен для нас, мы надеемся на это. Скорее всего, это возможно накануне выборов во Франции", - сказал В.Константинов.
Напомним, лидер "Национального фронта", кандидат в президенты Марин Ле Пен в интервью французской радиостанции BFMTV/RMC заявила, что аннексия Крыма Россией "не была незаконной".
Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины направила в Министерство иностранных дел письмо о запрете въезда на территорию Украины лидеру "Национального фронта", кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен и ждет от внешнеполитического ведомства позиции по этому поводу.